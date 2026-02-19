VfB Stuttgart: „Mein Ziel ist es, Bundesliga zu spielen“ – Dennis Seimen äußert sich zu Zukunft

Der Leihspieler in Diensten des SC Paderborn spricht über die Saison in der zweiten Liga, persönliche Karriereziele und sein Vorbild.
Dennis Seimen ist derzeit in aller Munde. Der Torhüter glänzt bei Zweitligist SC Paderborn mit starken Leistungen um empfiehlt sich so für seinen Stammverein VfB Stuttgart, bei dem er perspektivisch den Platz zwischen den Pfosten einnehmen soll. Die aktuelle Saison – seine erste in der zweiten Liga – empfindet der 20-Jährige dabei als überaus lehrreich. „Es war für mich eine komplett neue Erfahrung, das erste Mal weiter weg von zuhause zu sein“, sagt Seimen im Interview mit Transfermarkt.de. Seine Freundin sei gemeinsam mit ihm umgezogen, was die erste Phase des Ankommens erleichtert habe.