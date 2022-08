1 Sasa Kalajdzic (rechts) könnte am Sonntag für den VfB Stuttgart auflaufen, aber das ist noch nicht ganz sicher. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Ob die beiden Wechselkandidaten Sasa Kalajdzic und Borna Sosa am Sonntag für den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart spielen werden, ist offen. „Stand jetzt sind sie dabei. Wir wissen aber auch, wie dynamisch das Fußballgeschäft sein kann“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag. Nach Angaben des 44-Jährigen haben beide Spieler auch das „Mindset“, um am Sonntag (15.30 Uhr/live) in der Auswärtspartie gegen den 1. FC Köln auf dem Platz stehen zu können. „Es ist keine einfache Situation, aber ich bin optimistisch.“

Der Stürmer Kalajdzic wird wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode am 1. September mit dem englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers in Verbindung gebracht, Außenverteidiger Sosa mit Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A.

Tiago Tomás fällt wieder aus

Fredi Bobic, Manager des Stuttgarter Ligakonkurrenten Hertha BSC, hatte unter der Woche gesagt, dass er das Transferfenster gerne verkürzen und das Ende auf den 1. August verlegen würde. Das würde man in Europa aber nicht hinbekommen, hatte er anschließend eingeräumt. Sollte es diese Möglichkeit geben, würde er das „zu 100 Prozent begrüßen und unterstützen“, erklärte VfB-Coach Matarazzo.

Tiago Tomás fällt gegen Köln aus. Auf den Offensivmann muss wegen einer Mandelentzündung verzichtet werden. Ebenfalls fehlen werden die Mittelfeldspieler Enzo Millot, der in der Vorwoche gegen Freiburg (0:1) einen Schlag auf das Knie bekommen hat, und Nikolas Nartey. Der 22-Jährige zog sich am Mittwoch im Testspiel gegen den FC St. Gallen (3:0) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.