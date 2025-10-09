10 Der VfB Stuttgart trifft auf die SV Elversberg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn 10 Bilder - Fotostrecke öffnen Der VfB bestreitet in der Länderspielpause ein Testspiel gegen die SV Elversberg. Wir sind vor Ort und begleiten die Partie im Liveticker.







Der Zweitliga-Tabellenführer gastiert in Bad Cannstatt: In der Länderspielpause absolviert der VfB Stuttgart an diesem Donnerstag ein Testspiel gegen die SV Elversberg, bei der unter anderem VfB-Leihspieler Jarzinho Malanga im Kader steht. Ohne neun Nationalspieler wird der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß sicher auch Talenten aus dem Nachwuchs eine Chance geben und zudem Optionen auf der Mittelstürmer-Position testen. Wir berichten von der Partie in einem Liveticker.