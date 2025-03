Sporting CP gegen VfB Stuttgart, Uefa Youth League Achtelfinale. Wir begleiten die Reise der Mannschaft von Trainer Nico Willig mit einem Liveblog.

Los geht es am Dienstagvormittag. Am Nachmittag findet das Abschlusstraining statt, die Partie wird am Mittwoch, 14 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.