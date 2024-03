50 Punkte nach 24 Spielen – noch nie stand der VfB Stuttgart zu diesem Saison-Zeitpunkt so gut da. Auf Platz drei ist die Chance zur Qualifikation für die Champions League damit groß und realistisch, auch wenn in den verbleibenden zehn Bundesliga-Partien natürlich noch eine Menge passieren kann.

Für einen aber ist die Sache jetzt schon klar: Lothar Matthäus geht fest davon aus, dass sich die Stuttgarter für die Königsklasse qualifizieren werden. „Ich lege mich fest, die Stuttgarter bleiben da oben und spielen nächstes Jahr nicht nur international, sondern Champions League.“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler nach dem 3:2-Sieg des VfB bei „Sky“.

Sonderlob für Waldemar Anton

Das liegt laut Matthäus insbesondere an der Spielweise: „Vor allem nach diesen Leistungen – nicht nur nach den Punkten und Ergebnissen: Sie setzen hervorragend um, was der Trainer ihnen mit auf den Weg gibt.“ Es mache ihm Spaß, der Mannschaft zuzuschauen: „Ich bin in dieser Saison ein bisschen zum Stuttgart-Fan geworden.“

Ein Sonderlob verteilte Matthäus zudem an den Stuttgarter Kapitän Waldemar Anton, der zum Interview an den TV-Tisch gekommen war und sich das Ganze aus nächster Nähe anhörte. „Er geht voran, hält die Abwehr zusammen, geht in jeden Zweikampf und ist sehr aktiv – nicht nur mit dem Ball, sondern auch mit seiner Persönlichkeit. Deswegen ist er Kapitän und spielt zentral hinten“, sagte Matthäus über Anton, der am Samstag in Wolfsburg als Abwehrchef in der mittigen Position der defensiven Dreierkette aufgelaufen war.

Als Tabellendritter hat der VfB derzeit sechs Punkte Vorsprung auf das fünftplatzierte Borussia Dortmund. Die ersten vier Teams qualifizieren sich sicher für die Königsklasse. Weiter geht es kommenden Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) gegen Union Berlin.