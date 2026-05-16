VfB Stuttgart: Keine Sicht in Frankfurt – Anpfiff verzögert sich
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Der Heim- und Gastbereich kurz vor Spielbeginn. Ursächlich für die Spielverzögerung waren die Pyros aus der Frankfurt-Kurve. Foto: StZN

Pyrotechnik aus der Heimkurve hüllt das Spielfeld im Frankfurter Stadtwald minutenlang in Nebel. Die Partie beginnt mit sechs Minuten Verspätung.

Das Stadion war voll, die Spieler liefen ein – an Fußball war aber nicht zu denken um 15.30 Uhr am letzten Bundesliga-Spieltag in der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart. In der Heimkurve zündeten Eintracht-Fans kurz nach dem Einlaufen der Mannschaften massenhaft Pyros, die schnell das gesamte Spielfeld vernebelten. Aus dem Gästeblock stieg derweil roter Rauch nach oben, der aber keine Auswirkungen auf die Sicht hatte.

 

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Die Spieler blieben während der Wartezeit auf dem Feld und hielten sich mit Passspielen warm. Nach sechs Minuten Verzögerung pfiff Schiedsrichter Tobias Welz die Partie schließlich an, als sich weite Teile des Nebens verzogen hatten.

Auf die Frankfurter dürfte eine stattliche Geldstrafe zukommen. Schon während der Unterbrechung hatte ein Vertreter der Polizei über das Mikro appelliert: „Ihr schadet nicht nur euch, sondern eurem Verein, hört auf mit dem Schwachsinn.“

 