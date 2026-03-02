VfB Stuttgart: Kehrt der VfB Deutschland zurück? 9 Stuttgarter im WM-Check

Die nächsten Länderspiele rücken näher – und viele VfB-Profis stehen im Fokus der DFB-Elf. Allerdings mit unterschiedlich großen Chancen, bei der WM dabei zu sein.
Noch sind es zweieinhalb Wochen bis zur nächsten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Dann wird der Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die Länderspiele Ende März in der Schweiz (27. März in Basel) und in Stuttgart gegen Ghana (30. März) bekannt geben. Davor trifft sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Herzogenaurach – und die eingeladenen Spieler dürfen sich, laut einem Interview des Bundestrainers Julian Nagelsmann mit dem Fachmagazin „Kicker“, große Hoffnungen auf die WM-Teilnahme im Sommer machen. Vom VfB Stuttgart haben sich zuletzt wieder eine Reihe von Profis mit starken Leistungen für die Nationalelf empfohlen. Steht die Rückkehr zum VfB Deutschland an? Ein Überblick über ihre Perspektiven.