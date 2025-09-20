VfB Stuttgart: Kapitän Karazor muss von Bord – „Er hat sich astrein verhalten“

Beim 2:0-Sieg über den FC St. Pauli ist Atakan Karazor erstmals seit langer Zeit nur Reservist. Für ihn spielt der junge Chema. Ein Wachwechsel?
Es lief bereits die 90. Spielminute, als der Kapitän des VfB als Einwechselspieler erstmals den Rasen der mit 60.000 Fans ausverkauften MHP-Arena betrat. Die Heimpartie gegen den FC St. Pauli war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden – und es galt nur noch, Zeit von der Uhr zu nehmen. Der engagiert aufspielende Pokalsieger, der seinen Anhängern einen vergnüglichen Bundesliga-Fußballabend in einer lauen Spätsommernacht beschert hatte, führte zu diesem Zeitpunkt nach Toren von Ermedin Demirovic (43.) und Neuzugang El Bilal Khannouss (50.) bereits klar mit 2:0.