VfB Stuttgart Jugend: U19 gewinnt Stadtderby knapp

8 Elijah Scott im Duell mit Loann Schnerring. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die U-19-Junioren des VfB Stuttgart freuen sich im Stadtderby gegen die Stuttgarter Kickers über einen Erfolg. Es war ein intensives Spiel – am Ende zeigte sich der VfB eiskalt.









Link kopiert



Die U-19-Junioren des VfB Stuttgart haben das Stadtderby gegen die Stuttgarter Kickers mit 3:1 (1:1) gewonnen. Die Geschichte des ersten Durchgangs ist schnell erzählt. Die 350 Zuschauer sahen ein intensiv geführtes, faires Spiel, in dem die Gäste in Führung gingen. Der VfB konterte die Blauen im ADM-Sportpark aus, Tuncay Durna setzte Salvatore Mule in Szene, fertig war die Führung. Doch sie hielt nicht allzu lange. Die Kickers kamen gut zurück in die Begegnung.