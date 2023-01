1 Bruno Labbadia erhofft sich wichtige Erkenntnisse vom Testspiel gegen den FC Sion. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart bestreitet sein erstes Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Marbella. Wir berichten live von vor Ort. Viel Spaß mit unserem Ticker.















Seit der Anreise am 2. Januar hat Bruno Labbadia eine Trainingseinheit an die andere gereiht. Nun, am siebten Tag des Trainingslagers in Marbella, kann der Trainer des VfB Stuttgart seine Mannschaft erstmals in Spanien unter Wettkampfbedingungen beobachten. Gegen den FC Sion geht es ab 15 Uhr zur Sache.

Im Team aus der Schweizer Super League (derzeit Platz acht) steht auch ein alter Bekannter der Stuttgarter. Anto Grgic ist Kapitän der Mannschaft von Trainer Fabio Celestini, von Sommer 2016 bis Januar 2018 spielte der Mittelfeldspieler für den VfB, konnte sich dabei aber nicht vollends durchsetzen. Schillernder Star des FC Sion ist der italienische Ex-Nationalspieler Mario Balotelli.

Ein erstes Testspiel hat der VfB unter Bruno Labbadia vor Weihnachten gegen einen anderen Schweizer Club, den FC Luzern, verloren. Wie schlägt sich das Team diesmal? Ist schon eine Stammformation zu erkennen? Oder ein klares Spielsystem?

Wir sind vor Ort dabei und berichten mit unserem Live-Ticker vom Testspiel gegen den FC Sion. Viel Spaß damit.

Im Rahmen des Trainingslagers steht ein weiteres Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Am kommenden Donnerstag ist Sparta Prag der Gegner des VfB. Am Freitag reist das Team zurück nach Stuttgart.