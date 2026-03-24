VfB Stuttgart: Jamie Leweling reist vom DFB ab

1 Fällt verletzt aus: Jamie Leweling Foto: Baumann/Hansi Britsch Der Flügelstürmer des VfB kann wegen muskulärer Beschwerden in der Wade nicht an den kommenden Länderspielen teilnehmen.







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Das Sextett des VfB Stuttgart bei der deutschen Nationalmannschaft hat sich um einen Spieler reduziert: Flügelstürmer Jamie Leweling kann aufgrund muskulärer Beschwerden in der Wade nicht an den kommenden Länderspielen am Freitag (20.45 Uhr) gegen die Schweiz sowie am Montag (20.45 Uhr) in Stuttgart gegen Ghana teilnehmen und ist bereits aus dem Teamquartier in Herzogenaurach abgereist.