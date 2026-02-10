VfB Stuttgart: Ist eine Rekord-Punktzahl für Europa nötig?

Der VfB will wieder nach Europa – das ist in dieser Saison aber so schwierig wie lange nicht. Ein Blick auf die besondere Konstellation und die voraussichtlich nötigen Ergebnisse.
Die Niederlage schmerzt. Noch immer. Weil der VfB Stuttgart beim FC St. Pauli (1:2) unter seinen Möglichkeiten blieb – aber auch, weil am vergangenen Bundesliga-Spieltag direkte Tabellennachbarn wie Bayer Leverkusen oder die TSG Hoffenheim nicht gewannen und sich dadurch mit Blick auf das Tableau eine Chance ergeben hatte. Und die Erfahrung der bisherigen Saison zeigt: Man sollte nicht mit allzu vielen Wochenenden rechnen, an denen die Konkurrenz wenig oder gar nicht punktet. Denn die Mannschaften im vorderen Tabellendrittel sind 2025/26 allesamt so stabil unterwegs, dass aller Voraussicht nach so viele Zähler wie selten für das Erreichen der internationalen Wettbewerbe notwendig sind. Womöglich fallen sogar Rekordmarken.