7 Silas Katompa Mvumpa bei der Laufeinheit am Dienstag. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart steigt mit zwei Einheiten an diesem Dienstag in die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen ein.















Stuttgart - In zwei Gruppen hat Trainer Pellegrino Matarazzo seine Mannschaft zeitversetzt an diesem Dienstagvormittag auf den Platz gerufen. Im Fokus der Einheit, die den Start in die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr, Liveticker), standen individualisierte Übungsformen im athletischen Bereich. Während eine Gruppe auf dem Platz arbeitete, war die andere Gruppe im Kraftraum aktiv.

Das erste Mannschaftstraining der Woche steht am Nachmittag an. Ab 15 Uhr versammelt sich die Mannschaft in Gänze auf dem Trainingsplatz drei der Anlage am Clubzentrum. Dann wird sich auch zeigen, ob der eine oder andere Akteur noch kürzertreten muss. So verpasste beispielsweise Tanguy Coulibaly das Spiel am Wochenende gegen Frankfurt wegen einer Blessur. Definitiv nicht mit dabei sein wird der Langzeitverletzte Mo Sankoh – der junge Niederländer arbeitet nach seiner schweren Verletzung aber immerhin wieder mit ersten leichten Laufeinheiten in der Reha-Welt.

