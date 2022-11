1 Michael Wimmer (Vierter von re.) und sein Team werden ihre Zelte für eine Woche in Texas aufschlagen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das Pflichtspieljahr des VfB Stuttgart ist zu Ende, auf ihre freie Zeit müssen die Spieler aber noch warten. Der VfB-Tross reist nun in die USA.

Wann geht es los?

Am Montagvormittag fliegt die Stuttgarter Abordnung von Frankfurt aus nach Austin/Texas. Zurück geht es eine Woche später, aufgrund der Zeitverschiebung ist die Rückkehr in Stuttgart am 22. November geplant.

Wer ist mit dabei?

Wataru Endo, Hiroki Ito und Borna Sosa spielen die WM mit ihren Nationalteams. Chris Führich unterzieht sich einer kleinen OP an der Schulter und am Mittelfuß. Waldemar Anton und Nikolas Nartey fehlt eine Booster-Impfung für die Einreise in die USA. Atakan Karazor reist wegen der nach wie vor laufenden Ermittlungen nach den Vergewaltigungsvorwürfen im Sommer nicht mit. Er muss noch immer Meldeauflagen erfüllen. Von den jüngeren Spielern dürfen dafür Lukas Laupheimer, Samuele di Benedetto und Leon Reichardt die Reise mitmachen. Aus dem AG-Vorstand sind Rouven Kasper (Marketing) und Thomas Ignatzi (Finanzen) mit auf Tour, ebenso der Sportdirektor Sven Mislintat. Dazu ein Medienteam des VfB und der Fanbetreuer Christian Schmidt. Rund 50 Fans reisen aus Stuttgart nach Austin, auch VfB-Fans aus den USA werden erwartet. Der erste größere Auftritt als neuer Markenbotschafter des VfB ist die Reise für Ex-Stürmer Cacau, der ebenfalls in den Flieger steigt. Von Mexiko aus stößt in Austin Ex-Rechtsverteidiger Ricardo Osorio zum VfB-Tross.

Warum bleibt Alexander Wehrle zuhause?

Der Vorstandsvorsitzende der VfB AG wird den Club bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vertreten. Die Gespräche über die anstehenden Personalentscheidungen (Sportdirektor, Trainer) sollen nach dem US-Trip finalisiert werden. Eine geplante Reise zur WM in Katar hat Wehrle deshalb abgesagt. Auch Präsident Claus Vogt ist nicht mit in Austin dabei.

Welchen sportlichen Wert hat die Reise?

Einen sehr geringen. Zwar soll durch die Trainingsarbeit und das Testspiel gegen den 1. FC Köln am 19. November (im Q2-Stadium in Austin/22 Uhr MEZ auf Sky) auch die sehr lange Pause für die Nicht-Nationalspieler verkürzt werden. Letztlich dient der Trip aber eher Marketingzwecken. Einige Trainingseinheiten stehen im St. David’s Performance Center des Austin FC auf dem Programm. Dazu gemeinsame Besuche beim American Football und beim Basketball.

Was steht sonst noch auf dem Programm?

Es wird zwei Veranstaltungen für die Fans geben. Zu einer lädt am Donnerstag die German-American Heritage Society. Die andere findet rund um die Partie gegen den 1. FC Köln statt. Dazu gibt es Events für bisherige und potenzielle Sponsoren, auch mit Vertretern der Major League Soccer (MLS) wollen sich die Verantwortlichen des VfB austauschen. Die Fußballschule des VfB partizipiert mit zwei Trainern an Camps.

Was kostet den VfB die Reise?

Man geht beim VfB davon aus, dass durch den Zuschuss der DFL (rund 250 000 Euro) die Kosten für die Reise gedeckt sind. Der Club hat zudem zugesagt, die CO2 -Belastung des Fluges zu kompensieren.