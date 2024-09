VfB Stuttgart in Mönchengladbach: Der Borussia-Park zieht die VfB-Fans in Massen an

Der Borussia-Park zieht die VfB-Fans in Massen an

1 Die VfB-Fans werden ihr Team beim Spiel in Mönchengladbach wieder in Massen unterstützen. (Archiv) Foto: Pressefoto Baumann

So viele Stuttgarter wie seit Jahren nicht werden zum Auswärtsspiel an den Niederrhein reisen. In welchem Rahmen sich die Zahl bewegt, in welchen Blöcken vor allem mit VfB-Anhängern zu rechnen ist und wo ein Verbot für Gast-Fankleidung gilt.









Der VfB Stuttgart wird in den kommenden Monaten eine Menge Kilometer zurücklegen. Neun Auswärtspartien hält der Spielplan alleine in diesem Jahr noch bereit, darunter auch drei in der Champions League. Bevor die aber anstehen, geht es zunächst am 14. September an den Niederrhein. Zur klassischen Anstoßzeit am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr gastiert das Team von Sebastian Hoeneß bei Borussia Mönchengladbach – und wird dabei von Tausenden Anhängern begleitet.