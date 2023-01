14 Konstantinos Mavropanos im Testspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Sion. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Was wird aus Borna Sosa und Konstantinos Mavropanos? Fabian Wohlgemuth, der Sportdirektor des VfB, hat eine Einschätzung abgegeben.















Konstantinos Mavropanos arbeitet mit dem Team des VfB Stuttgart in Marbella daran, den Trainingsrückstand aufzuholen. Er hatte ihn sich aufgrund von Adduktorenproblemen eingehandelt. Auch Borna Sosa hatte mit solchen Problemen zu kämpfen, der Kroate ist bislang noch gar nicht ins Trainingslager gereist. Er schuftet in einem Fitnesscenter in München für sein Comeback.

Neben der Art der Verletzung einst die beiden Abwehrspieler des VfB, dass sie Kandidaten sind für einen Vereinswechsel, der den Stuttgartern einige Millionen Euro in die Kasse spülen würde. Immer wieder stellt sich also die Frage: Bleiben Mavropanos und Sosa? Und, wenn ja: wie lange noch?

Mit beiden plane man aktuell für die Rückrunde, sagte am Mittwoch Fabian Wohlgemuth. Der Sportdirektor des VfB Stuttgart schloss zwar nichts kategorisch aus, so lange der Transfermarkt bis Ende Januar noch geöffnet ist. Er versicherte aber: „Es gibt für keinen der genannten Spieler ein konkretes Angebot.“

Wie weit ist Borna Sosa?

Derzeit kann es sich der VfB auch kaum erlauben, Defensivspieler abzugeben. In Dan-Axel Zagadou hat sich in Marbella schließlich ein Innenverteidiger einen doppelten Bänderriss zugezogen. Der Franzose fällt mindestens rund vier Wochen aus – und soll intern ersetzt werden. Wann und in welchem Zustand Borna Sosa zum Team stößt, ist noch offen.

„Wir sind optimistisch, dass er in der nächsten Woche zu uns stößt“, sagte Wohlgemuth nun immerhin, „wie weit er zum Rückrundenauftakt sein wird, bleibt abzuwarten.“ Der VfB beendet am Freitag das Trainingslager in Spanien und bereitet sich dann am Clubzentrum in Bad Cannstatt vollends auf den Restart der Bundesliga am 21. Januar gegen den 1. FSV Mainz 05 vor. An diesem Donnerstag steht in Marbella noch ein Testspiel gegen Sparta Prag auf dem Programm.

Wir berichten mit einem Live-Ticker von der Partie.