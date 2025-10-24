VfB Stuttgart in Istanbul: Die Elfmeter-Seuche geht weiter – nur anders

Immerhin – dieses Mal hat kein VfB-Profi einen Elfmeter verschossen. Trotzdem waren die Strafstöße ein Ärgernis des Abends in der Europa League bei Fenerbahce Istanbul.
Der VfB Stuttgart und die Elfmeter, das ist in diesen Wochen, oder besser Monaten, keine Erfolgsgeschichte. Da steht ja übergeordnet die vermaledeite Bilanz bei eigenen Elfern: Sieben von elf haben die Weiß-Roten zuletzt übergeordnet in allen Pflichtspiel-Wettbewerben verschossen, das erfolgreiche Elfmeterschießen in der ersten DFB-Pokalrunde bei Eintracht Braunschweig ausgenommen. Angelo Stiller verschoss vor ein paar Wochen kläglich gegen den FC St. Pauli, Ermedin Demirovic traf dann beim 1. FC Köln und vergab später beim FC Basel, so ging das zuletzt ab.