VfB Stuttgart in Frankfurt: Das sagt Sebastian Hoeneß zur Schiedsrichter-Ansetzung

1 Im Austausch: Sebastian Hoeneß und Tobias Welz nach dem Pokal-Halbfinale im April. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel Der Stuttgarter Trainer geht nicht davon aus, dass die spezielle Vorgeschichte die Herangehensweise von Referee Tobias Welz am Samstag beeinflusst.







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Seitdem die Schiedsrichter-Ansetzung für das Saisonfinale des VfB Stuttgart bekannt wurde, sorgt sie für einige Diskussionen: Tobias Welz leitet die Partie des VfB am letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) bei Eintracht Frankfurt – jener Unparteiische also, der vor einigen Wochen im Pokal-Halbfinale der Stuttgarter gegen den SC Freiburg (2:1 n.V.) ein Tor der Breisgauer durch einen höchst umstrittenen Foul-Pfiff nicht anerkannt hatte und im Anschluss sogar von VfB-Profis kritisiert worden war. Allen voran von Deniz Undav („Ich mag den eh nicht.“).