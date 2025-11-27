VfB Stuttgart in Deventer: Keine Tickets, trotzdem da – so erleben zwei Allesfahrerinnen das Spiel

Wohl noch nie zuvor in der Geschichte des VfB gab es ein so knappes Ticketkontingent für ein internationales Auswärtsspiel. Doch auch ohne Tickets machten sich einige auf die Reise.
Unter Fußballfans gibt es diverse Kategorien. Das Publikum der Sportart ist so unterschiedlich wie die Gesellschaft selbst. Es gibt die, die regelmäßig gehen, aber keine Dauerkarte haben. Dann jene, die eine Saisonkarte besitzen. Dann gibt´s jene, die zusätzlich eine Auswärtskarte besitzen, also bei quasi jedem Pflichtspiel in Liga, Pokal und Europa League vor Ort sind. Und es gibt die Allesfahrer. Als solche bezeichnet man Fans, die versuchen, jede Begegnung ihres Lieblingsvereins besuchen, unabhängig von Bedeutung und Entfernung des Spiels. Also egal, ob Pflichtspiel, Testspiel im Trainingslager, Marketing-Kick in USA – diese Fans sind dabei.