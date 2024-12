VfB Stuttgart in der Youth League

1 Die U19 des VfB Stuttgart spielt eine starke Saison und konnte schon zahlreiche Treffer bejubeln. Foto: Eibner

Die U19 des VfB Stuttgart um ihren Coach Nico Willig trifft im Sechzehntelfinale der UEFA Youth League auf den FC Liverpool.









Was diesen Punkt anbelangt, ist die U19 des VfB Stuttgart schon einen Schritt weiter als ihre Profis: Während das Team von Sebastian Hoeneß an den beiden verbleibenden Spieltagen das Weiterkommen in der Champions League (CL) sichern möchte, ist dies dem Nachwuchs bereits gelungen.