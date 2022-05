1 Im Januar bereitete VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo noch in Marbella auf die Bundesliga-Rückrunde vor – in der Sommer-Vorbereitung wird das Team in Deutschland bleiben. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Derzeit befinden sich die Profis des VfB Stuttgart nach dem nervenaufreibenden Saisonfinale im Urlaub – und den dürfen sie noch einige Wochen genießen. Ende Juni steht dann der Trainingsauftakt in Stuttgart an, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag bei der Saisonanalyse ankündigte.

Los geht es am 25. und 26. Juni mit einer Leistungsdiagnostik, ehe dann am 27. Juni der offizielle Trainingsauftakt ansteht. Auch Zeit und Ort des Trainingslagers stehen schon fest: Der VfB wird sich vom 9. bis zum 16. Juli im Allgäu auf die Bundesliga-Saison vorbereiten.

Das erste Pflichtspiel steht dann im DFB-Pokal an: Vom 29. Juli bis zum 1. August findet die erste Runde statt, die am 29. Mai (live in der ARD) ausgelost wird. Die Liga startet dann am Freitag, den 5. August.