Der VfB hat in der Relegation einen prominenten Fan: Der fünffache Champions-League-Sieger Toni Kroos wünscht sich den Stuttgarter Klassenverbleib – was auch mit seiner speziellen Sicht auf den Hamburger SV zu tun hat.

Auch außerhalb Deutschlands stoßen die Entscheidungsspiele zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV auf Interesse. In Spanien zum Beispiel, wo sich nun der frühere Nationalspieler Toni Kroos (33) zur Relegation um den letzten freien Bundesliga-Platz geäußert hat. Und das mit einer klaren Sympathiebekundung.

„Ich bin für Stuttgart, das ist klar“, sagte der Profi von Real Madrid in seinem Podcast „Einfach mal luppen“. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass er dem kommenden VfB-Gegner nicht gerade wohlwollend gegenübersteht: „Den HSV mag ich wirklich nicht, das ist einfach so“, sagte Kroos, „das wird sich auch nicht mehr ändern.“

Schon in der Vergangenheit hatte der Weltmeister von 2014 in seinem Podcast immer wieder gegen die Hanseaten gestichelt: Das Team sei nicht erstligareif und würde selbst mit Starcoach Pep Guardiola auf der Trainerbank nicht aufsteigen.

Dessen ungeachtet sieht Kroos den VfB auch sportlich im Vorteil. „Ich glaube, dass Stuttgart in der ersten Liga bleibt. Sie haben sich gemacht in den letzten Wochen.“ Auf Platz 16 gehöre der VfB eigentlich nicht: „Ich finde, dass Stuttgart eine bessere Mannschaft hat, als die Tabellensituation es aussagt.“ An diesem Donnerstag (20.45 Uhr/Liveticker) steigt das ausverkaufte Hinspiel in Stuttgart. Am kommenden Montag fällt dann im Rückspiel in Hamburg die Entscheidung.