So ist der VfB in die Trainingswoche gestartet

10 Dunkle Wolken über dem VfB-Clubzentrum – passend zur sportlichen Situation. In unserer Bildergalerie finden Sie Impressionen vom Dienstags-Training. Foto: Baumann

Nach dem schlechten Auftritt in Berlin gibt es für VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gute Nachrichten: Personell hat er zwei neue Optionen zur Verfügung.















Link kopiert

Mit Rückkehrer Atakan Karazor ist der VfB Stuttgart in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) gestartet. Der 25-Jährige hatte zuletzt bei der 0:2-Niederlage in Berlin auf Grund einer Coronainfektion gefehlt. Er wird am Samstag wohl wieder zur Verfügung stehen – genauso wie Omar Marmoush. Der Angreifer hatte zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen, soll aber bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Ito an der Nase operiert

Nicht auf dem Trainingsplatz zu sehen war am Dienstag Abwehrspieler Hiroki Ito. Der Japaner wurde am gebrochenen Nasenbein operiert. Mit einer Gesichtsmaske soll auch Ito im Laufe der Woche in den Trainingsbetrieb zurückkehren. Silas Katompa Mvumpa und Nikolas Nartey konnten zum Auftakt der Trainingswoche zumindest das Aufwärmprogramm mitmachen. Nartey stellt auf Grund einer Knieverletzung keine Option für Trainer Pellegrino Matarazzo dar, Angreifer Silas laboriert noch an den Folgen einer Schulteroperation.

Resthoffnung bei Mo Sankoh

Der Kongolese wird in dieser Saison nicht mehr für den VfB auflaufen können. Eine kleine Resthoffnung auf eine baldige Rückkehr besteht hingegen bei Angreifer Mo Sankoh nach dessen schwerer Knieverletzung am ersten Spieltag.