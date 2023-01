VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga

19 VfB-Coach Bruno Labbadia reist mit seiner Mannschaft am Montag nach Marbella. In unserer Bildergalerie zeigen wir, wo die anderen Bundesligaclubs ihre Zelte aufschlagen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Neues Jahr, neues Glück: Der VfB Stuttgart will im Trainingslager in Marbella die Grundlagen für ein erfolgreiches 2023 legen.















Vom 2. bis 13. Januar reist der VfB Stuttgart ins XL-Trainingslager nach Andalusien. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wo schlägt der VfB seine Zelte auf?

Die Mannschaft ist im Teamhotel Westin La Quinta Golf Resort untergebracht. Das Fünf-Sterne-Ressort grenzt an das Marbella Football Center, einem riesigen Trainingscamp für Proficlubs. Aus Deutschland sind zur selben Zeit Borussia Dortmund und der FSV Mainz 05 vor Ort, weshalb der VfB auf einen anderen Platz ausweichen wird als beim letzten Besuch.

Mit den Gegebenheiten am Fuße der Sierra Blanca ist man bestens vertraut. Seit 2005 holt sich der VfB regelmäßig in Marbella die Winterfrische. Einen niedrigen sechsstelligen Betrag lässt sich der Club das kosten. „Wir fahren etwas früher, weil wir uns dann in der Sonne einfach noch mal ein bisschen anders Dinge erarbeiten können“, erklärt Coach Bruno Labbadia den um vier Tage verlängerten Aufenthalt. Aktuell zeigt sich der Himmel über Andalusien heiter bei knapp 20 Grad.

Wer reist alles mit?

Der gesamte Profikader samt der drei Torhüter Florian Müller, Fabian Bredlow und Florian Schock sowie der Nachwuchskräfte Samuele die Benedetto (17/Mittelfeld) und Leon Reichardt (18/Abwehr). Auch Chris Führich, der nach einer Operation an der Schulter die vergangenen Wochen überwiegend in der Reha-Welt verbrachte, reist mit an die Costa del Sol. Er soll Stück für Stück ins Mannschaftstraining integriert werden und rechtzeitig zum Pflichtspielauftakt gegen Mainz 05 am 21. Januar wieder fit sein.

Ebenso mit dabei sind die zuletzt leicht angeschlagenen Tanguy Coulibaly und Konstantinos Mavropanos (muskuläre Probleme). Auch Atakan Karazor wird trotz seiner Achillessehnen-Probleme die Reise nach Spanien antreten. Nicht zuletzt der an den 1. FC Magdeburg verliehene Ömer Beyaz. Er hofft auf eine neue Chance beim VfB. Unklar war am Sonntag noch, wann WM-Fahrer Borna Sosa wieder einsteigt. Darüber sei man noch in der Abstimmung, hieß es von Seiten des VfB.

Was sind die Schwerpunkte des Trainingslagers?

In diesem Winter ist alles ein wenig anders als sonst. Die WM in Katar hat die gewohnten Abläufe des Mannschaftsspielbetriebs ordentlich durcheinander gewirbelt, die Pause erstreckt sich auf fast zwei Monate. Beim VfB kam noch der Wechsel zu Trainer Bruno Labbadia hinzu. Er hat in der Zeit vor Weihnachten viel im athletischen Bereich gearbeitet, wo der Nachfolger von Michael Wimmer und Pellegrino Matarazzo Defizite beim Tabellen-16. ausgemacht hat.

Auch in Marbella erwarten die VfB-Profis einige harte Einheiten. „Wir müssen diese Phase jetzt nutzen, dass wir ganz später im April, Mai die Reserven haben, um mithalten zu können,“ sagt der 56-Jährige. Gleichzeitig will Labbadia in dem auf elf Tage ausgedehnten Trainingslager seine spielerischen und taktischen Ideen vermitteln. „Die nächsten Wochen sind sehr wichtig für uns, um die Spielidee unseres neuen Trainerteams umzusetzen. Wir werden alles geben, die neuen Taktiken und Ideen bestmöglich auf den Platz zu bringen und fit zu sein“, sagt Kapitän Wataru Endo.

Welche Termine sind gesetzt?

Zu zwei Testspielen hat sich der VfB verabredet, mehr werden nicht hinzukommen. Am Sonntag (8. Januar) geht es gegen den Schweizer Erstligisten FC Sion. Vier Tage später testet der VfB gegen Sparta Prag. Ort und Uhrzeit sind noch nicht bekannt; genauso, ob die Spiele im TV übertragen werden.