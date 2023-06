Früher wurde im Westfalenstadion gespielt, im Ulrich-Haberlandstadion oder auf dem Bökelberg. In Stuttgart hieß die Heimspielstätte des VfB Stuttgart die längste zeit Neckarstadion. Doch mittlerweile ist alles anders.

Die Namensrechte der jeweiligen Arena sind längst eine wichtige Einnahmequelle der Vereine in der Fußball-Bundesliga geworden – aber nicht nur da. Kaum eine Veranstaltungshalle kommt ohne namensgebenden Sponsor aus. Teilweise ändert sich der Name eines Stadions auch in regelmäßigen Abständen.

Viele Fans machen das Spielchen nicht mit – und verwenden zumindest im eigenen Sprachgebrauch noch den traditionellen Namen ihres Lieblingsstadions. Das ändert nichts daran, dass etwa in der Fußball-Bundesliga der Großteil der Stadien einen Sponsorennamen trägt.

Wir haben die 18 Bundesligaarenen der kommenden Saison 2023/2024 zusammengestellt – und zeigen, welcher Sponsor hinter welchem Namen steckt. Viel Spaß mit unserer Bildergalerie.