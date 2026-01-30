VfB Stuttgart in der Europa League: Play-offs – der VfB-Gegner steht fest

Das Duell in der Zwischenrunde steht fest: der deutsche Pokalsieger bekommt es mit Celtic Glasgow zu tun – eine besondere Herausforderung.
Die Spannung ist groß gewesen im Clubhaus mit dem roten Dach in Bad Cannstatt – und der Blick richtete sich nach Nyon. Am Schweizer Sitz der Europäischen Fußball-Union (Uefa) wurden die Play-off-Paarungen für die Europa League ausgelost. Celtic Glasgow oder Ludogorez Rasgrad lautete dabei die Frage für den VfB Stuttgart. Die Antwort: der Fußball-Bundesligist trifft in der Zwischenrunde auf den Celtic Football Club aus Glasgow.