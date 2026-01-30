VfB Stuttgart in der Europa League: Vorsicht, VfB – es geht gegen einen Weltrekordhalter

Beim Pokalsieger freut man sich über den attraktiven Play-off-Gegner Celtic Glasgow. Doch das Team von Sebastian Hoeneß sollte gewarnt sein.
Die Stadien liegen 1584 Kilometer auseinander. Hier die MHP-Arena in Stuttgart, dort der Celtic Park in Glasgow. Und es ist davon auszugehen, dass zwischen den beiden Städten in den nächsten drei, vier Wochen ein stark erhöhter Reiseverkehr herrschen wird. Denn der VfB Stuttgart trifft in den Play-offs der Europa League auf Celtic Glasgow – ein Fußballduell zweier Traditionsclubs, das die Fans in seinen Bann ziehen wird. Beide Lager sind als reisefreudig bekannt und werden ihre Teams bedingungslos unterstützen, um möglichst in das Achtelfinale zu kommen.