VfB Stuttgart in der Europa League: Trotz vieler Chancen – VfB unterliegt dem FC Basel

Der VfB Stuttgart gastierte in der Europa League beim FC Basel. In einer umkämpften Partie gerieten die Schwaben früh in Rückstand und gingen als Verlierer vom Platz.
Zweites Spiel, erster Dämpfer: Der VfB Stuttgart hat in der Ligaphase der Europa League einen perfekten Start verpasst. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß unterlag trotz klarer Überlegenheit beim FC Basel 0:2 (0:1), dabei vergab Kapitän Ermedin Demirovic vor den Augen von Ex-Bundestrainer Joachim Löw einen Foulelfmeter (36.).