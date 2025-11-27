VfB Stuttgart in der Europa League: Private Polizeieskorte für VfB-Fans in Deventer

Für einige VfB-Fans hat die Reise zum Spiel bei den Go Ahead Eagles Deventer schon jetzt Stilblüten produziert. Wie die Geschichte eines Anhängers aus Stuttgart verdeutlicht.
Seit 40 Jahre fährt Lars Hitl aus Stuttgart zum Fußball. Der 57-Jährige war mit dem VfB schon überall. Großbritannien, Ostblock, Skandinavien, Südeuropa. Doch so etwas wie im beschaulichen Deventer hat Hitl noch nie erlebt. Bereits am Mittwoch war er mit Freunden nach Deventer gereist, hatte die Gelegenheit genutzt, sich das Städtchen in der Region Oberijssel genauer anzuschauen.