VfB Stuttgart in der Europa League: Nur nicht täuschen lassen – so blickt der Sportchef auf Celta Vigo

Für Fabian Wohlgemuth ist das Testspiel gegen den spanischen Erstligisten aus der Vorbereitungsphase kein Maßstab. Der Sportvorstand orientiert sich an einem anderen Spiel.

Die Erinnerung ist noch frisch, doch Fabian Wohlgemuth will das Testspiel gegen Celta Vigo im vergangenen Juli nicht als Maßstab für die Europa-League-Begegnung mit dem spanischen Erstligisten an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) nehmen. „Das war ein Spiel in der Vorbereitungsphase mit zwei Eigentoren und eigenwilligen Spielzeiten. Daher lässt es nicht sehr viele Rückschlüsse zu und sie wären mehr als gewagt“, sagt der Sportvorstand des VfB Stuttgart.

Der Pokalsieger gewann in Reutlingen mit 2:1 – in einer Partie, die über viermal 30 Minuten gespielt wurde. Zunächst traf Jamie Leweling, danach unterliefen Carl Starfelt in Co-Produktion mit Torwart Ivan Villar bei Vigo sowie dem Stuttgarter Pascal Stenzel Eigentore. Jetzt erwartet der VfB ein ganz anderes Spiel. „Wir schauen nicht auf den Gegner, sondern legen den Schwerpunkt darauf, anknüpfend an das Spiel zuletzt gegen den FC St. Pauli, wieder möglichst nahe an unserer Leistungsgrenze zu spielen“, sagt Wohlgemuth.

Erstmals seit der Saison 2012/2013 laufen die Stuttgarter wieder in der Europa League auf. Mit großen Ambitionen und frischem Selbstvertrauen nach dem 2:0-Erfolg zuletzt gegen die Hamburger in der Bundesliga. Diesen Schwung will der VfB nun gegen die Gäste aus Galizien mitnehmen, um im eigenen Stadion einen guten Start auf der internationalen Bühne hinzulegen. „Mit dem sehr leidenschaftlichen Auftritt gegen St. Pauli haben wir eine gute Grundlage für das legen können, was uns im internationalen Wettbewerb erwartet“, sagt Wohlgemuth.