VfB Stuttgart in der Europa League: Mini-Gästekontingent in Deventer – besondere Ticket-Aktion des VfB

Die Stuttgarter vergeben rund 60 Karten für das Auswärtsspiel in den Niederlanden per Los zugunsten der vereinseigenen Stiftung. Die Einzelheiten.
Ein so kleines Gästekontingent hatte der VfB Stuttgart seit Jahren nicht: Wenn der Bundesligist am 27. November (21 Uhr) in der Europa League beim niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles gastiert, stehen lediglich 500 Tickets zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um den vom europäischen Fußballverband Uefa vorgeschriebenen Anteil von fünf Prozent der Gesamtkapazität, die im Stadion De Adelaarshorst in Deventer nur 10.400 Plätze umfasst.