VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv: Hier wird das Spiel übertragen
Sebastian Hoeneß möchte mit dem VfB auch das dritte Heimspiel der aktuellen Europa-League-Saison siegreich bestreiten. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Am Donnerstag empfängt der VfB Stuttgart in der Europa League Maccabi Tel Aviv. Wo das Spiel zu sehen ist, erfahren Sie hier.

Nach der Bundesliga ist vor der Europa League. Der VfB Stuttgart will am Donnerstagabend gegen Maccabi Tel Aviv (18.45 Uhr/Liveticker) den nächsten Sieg im internationalen Geschäft einfahren. Die Partie wird jedoch nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Ab 18.25 Uhr geht RTL+ auf Sendung, 20 Minuten später beginnt das Spiel. Kommentator für das Einzelspiel ist Robby Hunke.

 

Mit einem Sieg würde der VfB das Weiterkommen so gut wie sicher haben

Alle Duelle des 6. Spieltags in der Europa League werden ebenfalls bei RTL+ im Stream zur Verfügung gestellt – darunter auch das Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg und RB Salzburg (21 Uhr).

Nach dem bitteren 0:5 gegen den FC Bayern München könnte der VfB mit einem Heimerfolg gegen Tel Aviv seinen dritten Sieg in Folge in der Europa League feiern und damit das Weiterkommen praktisch perfekt machen. Ein gutes Omen für den VfB: Die beiden bisherigen Heimspiele in dieser Europa-League-Saison konnten die Weiß-Roten für sich entscheiden.

 