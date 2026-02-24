VfB Stuttgart in der Europa League: Live-Übertragung: Wo das Rückspiel gegen Celtic im TV zu sehen ist
Durch das 4:1 im Hinspiel hat der VfB ein Fuß im Achtelfinale, darf das Rückspiel aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Der VfB Stuttgart möchte ins Achtelfinale der Europa League einziehen. Hier erfahren Sie, wer das Rückspiel der Play-offs überträgt.

Vielleicht herrscht bei dem ein oder anderen Stuttgarter noch Frust über das 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Sonntag. Der Mannschaft und ihrem Trainer Sebastian Hoeneß bleibt dagegen keine Zeit, sich weiter damit zu beschäftigen. Die Vorbereitung für das Rückspiel der Europa-League-Play-offs am Donnerstagabend gegen Celtic Glasgow (18.45 Uhr/Liveticker) läuft bereits. Mit dem 4:1-Sieg im Hinspiel hat der VfB Stuttgart sich in eine gute Ausgangslage gebracht. Welche Anbieter die Partie am Donnerstag übertragen, erfahren Sie hier.

 

RTL zeigt das Heimspiel in der MHP-Arena live im Free-TV. Um 18.30 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus aus Stuttgart, 15 Minuten später ist Anstoß. Anschließend überträgt RTL auch das Europa-League-Duell zwischen Nottingham Forrest und Fenerbahce Istanbul.

Wer das Rückspiel des VfB nicht vor einem Bildschirm verfolgen kann, kann auf einen Audio-Stream zurückgreifen. Der SWR stellt einen solchen über seine Homepage zur Verfügung.

 