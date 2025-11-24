VfB Stuttgart in der Europa League: Innenstadt-Verbot – die wichtigsten Fan-Infos für die nächste VfB-Reise

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß tritt am Donnerstag bei den Go Ahead Eagles in Deventer an. Dabei müssen die Anhänger vor Ort einiges beachten.

Es geht wieder auf Reisen. Zum dritten Mal in dieser Fußballsaison, um in der Europa League anzutreten – nach Basel und Istanbul führt die internationale Route den VfB Stuttgart nun in die Niederlande nach Deventer. Die Mannschaft von Chefcoach Sebastian Hoeneß wird sich am Mittwoch nach dem Abschlusstraining auf den Weg machen. Eine Reihe von Fans wird ihr folgen, um am Donnerstag (21 Uhr/RTL) bei den Go Ahead Eagles (ebenfalls Pokalsieger) dabei zu sein. Vorab informiert der Bundesligist seine Anhänger über die Abläufe vor Ort. Hier eine Zusammenfassung.

Offiziell werden knapp 500 VfB-Fans im Stadion sein, das entspricht dem vorgeschriebenen Kontingent von fünf Prozent, da nur 10 400 Besucher in die sogenannte Adelaarhorst-Arena passen. Für die Anreise mit dem eigenen Wagen ist wichtig, dass der Gästeparkplatz angefahren wird (Adresse: Piet Van Donkplein 1, 7422 LW Deventer, Niederlande). Von dort verkehren Shuttlebusse zum Fan-Treffpunkt.

Wie der VfB mitteilt, ist ein Besuch der Innenstadt für Stuttgarter Fans am Spieltag nicht möglich. Dies entspricht einer Verordnung der Gemeinde Deventer. Die weiß-roten Anhänger sollen sich am Fanmeeting Point einfinden. Dieser ist ab elf Uhr geöffnet.

Als offizieller Treffpunkt dient die Davo Brauerei (Sluisstraat 6, 7411 EG Deventer, Niederlande). Dort werden zudem von 15.30 Uhr bis 19 Uhr die Eintrittskarten ausgegeben. Ab 19.15 Uhr fahren Busse zum Stadion (Öffnung 19.30 Uhr). Der Stuttgarter Besucherbereich befindet sich in Block 18 auf der Leo Halle Tribüne.

Der VfB weist zudem darauf hin, dass alle Fans, die ihre Eintrittskarten über das offizielle Kontingent erworben haben, am Spieltag vor Ort den Voucher gegen das Originalticket eintauschen müssen. Hierfür ist es erforderlich, persönlich zu erscheinen und sich mit einem gültigen Dokument auszuweisen.