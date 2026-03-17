VfB Stuttgart in der Europa League: In Porto geht es um Millionen

Nicht nur sportlich steht für den VfB im Drachenstadion viel auf dem Spiel: Der Einzug ins Viertelfinale wäre in puncto Prämien und Zuschauer-Einnahmen auch finanziell bedeutend.
Das Ziel ist klar: Der VfB Stuttgart möchte im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Porto an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) die 1:2-Niederlage aus Hinspiel wettmachen und doch noch in die nächste Runde einziehen. Das Weiterkommen ins Viertelfinale wäre nicht nur ein sportlicher Erfolg – es hätte auch in finanzieller Hinsicht nennenswerte Einnahmen zur Folge.