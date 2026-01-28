VfB Stuttgart in der Europa League: Im Free-TV – wo das VfB-Spiel gegen die Young Boys Bern zu sehen ist

Im Free-TV – wo das VfB-Spiel gegen die Young Boys Bern zu sehen ist

1 Gegen Maccabi Tel Aviv hat der VfB Stuttgart den dritten Heimsieg in dieser Europa-League-Saison eingefahren. Jetzt soll der vierte folgen. Foto: IMAGO/Eibner Die letzte Partie des VfB Stuttgart in der Ligaphase der Europa League ist frei im Fernsehen empfangbar. Wo das Spiel zu sehen ist, erfahren Sie hier.







Zumindest theoretisch kann der VfB Stuttgart die Playoffs in der Europa League noch umgehen. Dafür ist am Donnerstag (21 Uhr/Liveticker) gegen die Young Boys Bern ein Sieg zwingend notwendig. Wie gewohnt gibt es das Spiel auf RTL+ zu sehen. Für alle Fans ohne Abo beim kostenpflichtigen Streamingdienst gibt es aber gute Nachrichten: Die Partie wird zusätzlich auf Nitro übertragen. Der zur RTL Group gehörende Sender ist im Fernsehen frei empfangbar. Ab 20.15 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus live aus Stuttgart.