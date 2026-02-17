VfB Stuttgart in der Europa League: Es drohen gleich fünf Gelb-Sperren

Vier Stammspieler und der Cheftrainer müssen bei ihrer nächsten Verwarnung auf internationaler Bühne ein Spiel aussetzen.

Personell sieht es seit Wochen gut aus beim VfB Stuttgart. Der Fußball-Bundesligist bleibt von größeren Verletzungssorgen verschont, was Trainer Sebastian Hoeneß die Möglichkeit zur Rotation bietet. In Kürze aber könnten mehrere Stammkräfte ausfallen, wenn auch nur für eine Partie: Gleich vier Profis droht in der Europa League eine Gelb-Sperre – im Fall einer Verwarnung im Hinspiel bei Celtic Glasgow an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) wären sie eine Woche später im Rückspiel nicht einsatzberechtigt.

Jeff Chabot war bereits einmal gesperrt

Der Vierte im Bunde ist Jeff Chabot. Der Innenverteidiger hat zwar im Dezember gegen Maccabi Tel Aviv schon eine Sperre wegen drei Verwarnungen abgesessen – danach aber bei der AS Rom direkt die nächste Gelbe Karte erhalten. Hier sieht das Reglement vor, dass jede weitere Verwarnung ungerader Zahl (also die fünfte, siebte, neunte) eine erneute Sperre nach sich zieht.

Neben diesen vier Spielern ist auch der Cheftrainer gefährdet. Sebastian Hoeneß hatte in den Auswärtsspielen der Ligaphase bei Fenerbahce Istanbul (0:1) und in Rom (0:2) jeweils eine Verwarnung erhalten und darf im Fall einer weiteren im darauffolgenden Spiel nicht an der Seitenlinie coachen.

Hitzige Partie: Sebastian Hoeneß erhielt in der Schlussphase bei Fenerbahce Istanbul die Gelbe Karte. Foto: Baumann / Michael Treutner

Die Sperren beziehen sich nur auf internationale Wettbewerbe, die Spiele der Bundesliga und des DFB-Pokals bleiben davon unberührt. Übrigens: Die Gelben Karten in der Europa League verfallen nach dem Viertelfinale, sodass man weder das Halbfinale noch das Finale aufgrund einer Gelbsperre verpassen kann – im Fall einer glatt Roten Karte aber sehr wohl.