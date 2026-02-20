VfB Stuttgart in der Europa League: Endlich effizient – der VfB bietet eine neue Qualität

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat gegen Celtic Glasgow eine reife Leistung gezeigt. Doch in Heidenheim ist sie nun ganz anders gefordert, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Das ging leichter als gedacht. Das wird zwar niemand beim VfB Stuttgart offiziell zugegeben, aber der 4:1-Sieg spiegelte die Verhältnisse im Celtic Park klar wider. Die Mannschaft von Celtic Glasgow war zu schwach, um den Gast aus der Fußball-Bundesliga zu gefährden. Oder anders ausgedrückt: das Team von Trainer Sebastian Hoeneß steht nun mit eineinhalb Beinen im Achtelfinale der Europa League.

Unsere Empfehlung für Sie Einzelkritik zum VfB Stuttgart Doppelpacker El Khannouss legt Basis für souveränen VfB-Sieg – unsere Noten Der VfB ist im Play-off-Hinspiel der EL in Glasgow gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Es ist kaum davon auszugehen, dass Celtic in der kommenden Woche das Blatt in den Zwischenrunde zu Gunsten der Grün-Weißen noch wenden kann. Dafür müssten die Weiß-Roten schon einen schwarzen Abend erwischen. Im Moment treten die Stuttgarter aber stabil auf. Sie wissen, was zu tun ist. Beim schottischen Meister nutzte Bilal El Khannouss die erste Chance zum Tor. Mit der zweiten traf er wieder. Das nennt sich Angriffseffizienz – eine neue Qualität, die im Europacup oft vermisst wurde. Vergessen war dadurch der Fehler von Atakan Karazor vor dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Benjamin Nygren.

Insgesamt bot der VfB eine reife Leistung und durch die weiteren Tore von Jamie Leweling und Tiago Tomas hat er nicht nur Sicherheit auf internationaler Bühne bekommen, sondern ebenso Schwung für die nationale. Am Sonntag geht es nach Heidenheim mit einem völlig anderen Setting. Kleines Stadion statt große Arena, ein widerspenstiger Gegner statt einem reizvollen Kontrahenten, Liga-Alltag statt Play-off-Atmosphäre. Die Stuttgarter werden dann auf der Ostalb wieder besonders gefordert sein. Doch es ist nicht davon auszugehen, dass ihnen der angestrebte Sieg auf dem Heidenheimer Schlossberg so leicht fällt im altehrwürdigen Celtic Park von Glasgow.