VfB Stuttgart in der Europa League: Die Qualifikation startet – mit prominenten Namen

Die Mühen der Qualifikation bleiben dem VfB Stuttgart erspart: Als DFB-Pokal-Sieger ist die Mannschaft von Sebastian Hoeneß direkt für die Hauptrunde der Europa League gesetzt – und damit Teil eines noch kleinen Kreises: Erst 13 Mannschaften haben ihr Ticket sicher, während 23 Teilnehmer erst noch ermittelt werden. Auf welche Weise? Zum einen rücken elf Verlierer aus der Champions-League-Qualifikation nach unten, zum anderen werden zwölf Teams über eine separate Europa-League-Qualifikation bestimmt.

Für diese wurde nun die erste Runde (10./17. Juli) ausgelost – wobei auch Akteure mit VfB-Bezug mit dabei sind: Der frühere Stuttgarter Sportvorstand Fredi Bobic trifft mit seinem jetzigen Club Legia Warschau auf den FK Aktobe aus Kasachstan, VfB-Leihspieler Jovan Milosevic mit Partizan Belgrad auf AEK Larnaca aus Zypern. Auch der mehrfache Champions-League-Teilnehmer Schachtor Donezk steigt bereits in den Wettbewerb ein gegen Ilves Tampere aus Finnland.

Im Besiktas-Park in Istanbul findet im Mai 2026 das Endspiel statt. Foto: imago/Belga

Wer weiterkommt, hat aber erst ein Viertel des Weges hinter sich: Insgesamt vier Qualifikationsrunden mit Hin- und Rückspiel stehen bis Ende August an, wobei die Mannschaften je nach Uefa-Koeffizient ihres Landes schrittweise in die Qualifikation einsteigen. In der zweiten Runde sind das unter anderem der RSC Anderlecht und Besiktas Istanbul (in dessen Stadion das Endspiel steigt), für die entscheidende vierten Runde – die Play-offs – sind etwa der KRC Genk und die Young Boys Bern gesetzt.

Auslosung der Hauptrunde am 29. August

Einen Tag nach den Play-off-Rückspielen wird es dann auch für den VfB interessant, wenn am 29. August die Auslosung der Hauptrunde stattfindet. Dabei teilen sich die 36 Mannschaften gemäß ihres Club-Koeffizienten auf vier Töpfe auf – die aber eine rein formale Sache ohne Einfluss auf die Gegner-Stärke sind, da jede Mannschaft zwei Gegner aus jedem Topf zugelost bekommt.