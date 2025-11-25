VfB Stuttgart in der Europa League: Der neue Juniorchef – Chema wird immer wertvoller für den VfB

Der 20-jährige Mittelfeldspieler überzeugt an der Seite von Angelo Stiller – was auch wieder Real Madrid auf den Plan rufen könnte.

Vielleicht gehören diese Momente für Chema zu den schönsten in einem Spiel. Wenn er sich aus seiner erhabenen Position von 1,90 Meter Körpergröße auf dem Fußballfeld in den Dreck wirft. Mit Entschlossenheit und Eleganz – aber es bleibt eben eine Grätsche, das letzte Mittel eines Technikers. Der spielstarke Spanier scheut sich jedoch nicht, es im Dienste des VfB Stuttgart einzusetzen. Mit seinen langen Beinen nimmt er dem Gegner dann meist mit dem rechten Außenrist den Ball vom Fuß.

Auch beim 3:3 in Dortmund gab es einen solchen Augenblick für Chema, der anschließend aufspringt, um die Kugel schnell und scharf zu passen. Dabei zeichnet es die Aktionen des Mittelfeldspielers aus, den Blick nach vorne zu richten. Ansonsten verfügt er über eine hohe Spielintelligenz und überzeugte auf der großen Bühne im Signal-Iduna-Park mit einer Passquote von 90 Prozent und 71 Prozent gewonnener Zweikämpfe.

Mit diesen starken Werten muss sich Chema in der Bundesliga keineswegs hinter dem hoch gehandelten BVB-Juwel Jobe Bellingham verstecken. Der Stuttgarter war ein stabilisierender Faktor beim VfB und entwickelt sich mit seiner Ballsicherheit, seinem Selbstbewusstsein und seiner strategischen Art an der Seite von Angelo Stiller zum Juniorchef in der Schaltzentrale. Und das rascher als gedacht, da der 20-Jährige zunächst als verheißungsvolle Ergänzung verpflichtet wurde.

„Bei Chema handelt es sich wirklich um einen noch einmal besonders herausstechenden Spieler und Charakter. Von seiner fußballerischen Qualität abgesehen, war es sensationell zu beobachten, mit welchem Tempo er auch sozial in unsere Gemeinschaft hineingewachsen ist. Natürlich auch bedingt durch seine sportlichen Leistungen – aber eben nicht ausschließlich“, sagt der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Der Junge aus Valencia versteht sich gut mit Tiago Tomas und Noah Darvich, die beide Spanisch sprechen. In einem Mix aus Englisch und Deutsch gibt die Nachwuchskraft aber ungehemmt Kommandos auf dem Rasen und dirigiert bereits seine Mitspieler.

Das läuft so gut, dass Chema dem Kapitän Atakan Karazor den Stammplatz streitig gemacht hat. Sebastian Hoeneß hat somit die Wahl zwischen zwei starken Mittelfeldspielern, nicht nur vor dem Europa-League-Spiel an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) bei den Go Ahead Eagles in Deventer. Denn lange galten Stiller/Karazor als eines der besten Bundesligaduos auf der Doppelsechs. Jetzt heißt es immer häufiger Stiller/Chema. Der Trainer kann somit die Belastungen steuern und die jeweils passende Lösung aufbieten.

In den Topbegegnungen erhielt der junge Chema zuletzt den Vorzug vor dem erfahrenen Karazor. Weil er mit seiner Ruhe am Ball wirkt, als habe er nicht erst 13 Einsätze für den VfB absolviert, sondern mindestens 130. „Chema hat diese Schläue, für andere mitzudenken, andere in sein Spiel einzubeziehen, Momente auf dem Feld schnell zu interpretieren und entsprechend richtig zu handeln. Das ist, in dieser Ausprägung, angesichts seines Alters und mit Blick auf den kulturellen Wechsel, den er im Sommer vollzogen hat, etwas ganz Seltenes“, sagt Wohlgemuth.

Die Perspektiven stimmen also. Bis 2030 ist der bei Real Madrid ausgebildete Juniorennationalspieler (aktueller Marktwert zehn Millionen Euro) an den VfB gebunden. Allerdings verfügen die Königlichen über eine Rückkaufoption – im nächsten Sommer für 13,5 Millionen Euro. Danach wird er teurer. Dennoch sind die Stuttgarter bei einem möglichen Transfer nicht aus dem Spiel. Sie wären zum einen an einem Weiterverkauf beteiligt, sollte ihn Real holen und nicht behalten. Zum anderen könnte der VfB mit dem Angebot eines anderen Clubs gleichziehen – und würde den Zuschlag erhalten.