VfB Stuttgart in der Europa League: Deniz Undav mit starken Worten – das macht ihn einzigartig

Der Stürmer ist zuletzt in aller Munde gewesen. Nun äußert er sich vor dem Spiel bei den Go Ahead Eagles zu seiner Person – dabei trägt er sein Herz einmal mehr auf der Zunge.
Die Anreise nach Deventer ist aufgrund des Wetters ungewöhnlich gewesen, doch der Fokus bleibt trotz des Umwegs über Rotterdam bestehen: Der VfB Stuttgart will an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) seine Ausgangsposition in der Europa League weiter verbessern – mit einem Sieg bei den Go Ahead Eagles. Große Hoffnungen ruhen dabei auf Deniz Undav, der sich beim Fußball-Bundesligisten zuletzt in Topform gezeigt hat und nach seinen drei Toren beim 3:3 in Dortmund in aller Munde war.