VfB Stuttgart in der Europa League: Das sind die Go Ahead Eagles Deventer

Mit den Go Ahead Eagles trifft der VfB auf den zweiten niederländischen Gegner in Folge in der Europa League. Wir haben alles Wissenswerte rund um den Club zusammengetragen.
Fragt man die KI nach der Bilanz des VfB Stuttgart gegen niederländische Clubs, so fällt der Erkenntnisgewinn recht übersichtlich aus. Das liegt insbesondere am Umstand, dass es bisher kaum Duelle gab in den Jahren seit der Gründung 1893. Zwei Spiele gegen den FC Groningen, eines gegen Heerenveen und satte neun gegen Feyenoord Rotterdam. Immerhin erfährt man, dass Bilanz und Torverhältnis positiv sind (12 Spiele, 6 Siege, 2 Remis, 4 Niederlagen, 21:14 Tore). Über die Go Ahead Eagles aus Deventer erfährt man: nichts. Höchste Zeit also, das zu ändern.