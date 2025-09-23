VfB Stuttgart in der Europa League: Das ist der VfB-Gegner Real Club Celta de Vigo

Zum Europa-League-Auftakt empfängt der VfB Stuttgart am Donnerstag (21 Uhr) Real Club Celta de Vigo. Eine Partie mit einer gewissen Historie. Der Gegner im Check.
Als am 29. August in Monaco eine KI die Europa-League-Ansetzungen gezogen hatte, gab es auf Stuttgarter Seite den einen oder anderen in der Delegation, der sich ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte. Schließlich war es gerade einmal ein paar Wochen her, dass man die Galicier für ein Testspiel zu Gast hatte. Vor dem Wiedersehen mit Real Club Celta de Vigo, wie der Verein korrekt ausgeschrieben genannt werden muss, während im deutschen Sprachraum eher Celta Vigo gebräuchlich ist, lohnt dennoch ein ausführlicher Blick auf den Gegner.