VfB Stuttgart in der Europa League: Brutale Attacke auf VfB-Fans in Rom

Am Vorabend der Europa-League-Partie des VfB Stuttgart bei der AS Rom kommt es in einer Bar zu einem Angriff auf VfB-Fans. Es soll Verletzte geben. Das ist über den Vorfall bekannt.
Am Vorabend der mit Spannung erwarteten Europa-League-Partie des VfB Stuttgart bei der AS Rom (21 Uhr/Liveticker) ist es in der italienischen Hauptstadt zu unschönen Szenen gekommen. VfB-Fans sind in einer Bar von rund 50 vermummten Personen mit Eisenstangen und Baseballschlägern attackiert und mit Flaschen beworfen worden.