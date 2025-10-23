VfB Stuttgart in der Europa League: Ärger in der Nationalelf? Das sagt Atakan Karazor dazu

Der VfB-Kapitän wartet noch immer auf sein Debüt für die Türkei. Vor dem Spiel bei Fenerbahce Istanbul hat er sich dazu geäußert – und Überraschendes offenbart.
Für Atakan Karazor steht eine ganz spezielle Begegnung an. Aus verschiedenen Gründen, wie der Kapitän des VfB Stuttgart im Vorfeld des Europa-League-Spiels bei Fenerbahce Istanbul an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) erklärt hat. Zum einen geht es im Şükrü Saracoğlu Stadion um wichtige Punkte für den Fußball-Bundesligisten. Zum anderen hofft der Mittelfeldspieler darauf, wieder in die Startelf zu rücken, da ihn zuletzt Chema verdrängt hatte. Das sind die sportlichen Aspekte, die mit dem VfB in Verbindung stehen.