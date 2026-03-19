VfB Stuttgart in der Europa League: Ab 65 Euro – Uefa verkauft schon Tickets für das Finale

Bis Freitag können sich Fans um Karten für das Endspiel in Istanbul bewerben. Größere Kontingente für die späteren Final-Teilnehmer werden aber noch zurückgehalten.

Noch steht die Endspiel-Paarung längst nicht fest – der europäische Fußballverband Uefa verkauft aber bereits jetzt Karten für das Finale der Europa League am 20. Mai in Istanbul. Bis einschließlich diesen Freitag um 11 Uhr können sich Interessierte auf der Homepage der Uefa um bis zu zwei Tickets bewerben, die Zuteilung erfolgt im Anschluss.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart in der Europa League Liveblog – Wehrle: „Wir sind hier, um eine Runde weiter zu kommen“ Der VfB Stuttgart gastiert in der Europa League beim FC Porto zum Achtelfinal-Rückspiel. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog. Wie viele Karten dabei zur Verfügung stehen? Für das Spiel im Besiktas-Park (Kapazität 42.500) sollen 27.500 Tickets an Fans und die breite Öffentlichkeit gehen, wobei jeweils 11.000 für die beiden Finalisten reserviert sind. Das wiederum heißt im Umkehrschluss: 5500 Karten werden in der jetzigen Phase verlost.

Die günstigste Kategorie (40 Euro) ist den Anhängern der Final-Teilnehmer vorbehalten, derzeit befinden sich die höherpreisigen Karten (65 Euro, 165 Euro, 240 Euro) im Verkauf. Wie groß das Interesse hierbei ist, bleibt abzuwarten – schließlich ist für Fans noch überhaupt nicht absehbar, wer im Finale aufeinandertreffen wird und ob die eigene Mannschaft dabei ist. Das gilt auch für die Anhänger des VfB Stuttgart, der an diesem Donnerstag (21 Uhr) beim FC Porto um den Einzug ins Viertelfinale spielt.