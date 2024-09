VfB Stuttgart in der Champions League: Wie die Uefa die Königsklasse in Stuttgart inszeniert

Wie die Uefa die Königsklasse in Stuttgart inszeniert

Die Damen und Herren von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) sind schon seit ein paar Tagen in der Stadt. Sie schauen nach dem Rechten, um ihr Edelprodukt in Szene zu setzen: die Champions League. Nichts wird dabei dem Zufall überlassen. Ein Uefa-Team kümmert sich in Zusammenarbeit mit dem VfB Stuttgart darum, dass die Infrastruktur rund um das Stadion passt, die Abläufe rund um das Spiel stimmen, kein falsches Werbeemblem rund um die Veranstaltung zu sehen ist.