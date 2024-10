Was die VfB-Fans in Turin erwartet

1 In Madrid waren Tausende VfB-Fans dabei – und auch nach Turin werden sie wieder in Scharen kommen. Foto: imago/Eibner

Ein Fan-Treffpunkt im Grünen mit kostenlosen Getränken, aber erneut keine Tickets für die Youth League – ein Überblick über das Programm und die Termine rund um das Spiel bei Juventus Turin.









Die zweite Auswärtsreise des VfB Stuttgart in der Champions League steht an – und wieder werden Tausende Anhänger das Team von Sebastian Hoeneß begleiten, das am Dienstagabend um 21 Uhr bei Juventus Turin gastiert. Die wichtigsten Informationen zu den Tagen in der norditalienischen Metropole.