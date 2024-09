VfB Stuttgart in der Champions League: Tickets für Real Madrid – so läuft der Verkauf

1 Das Estadio Santiago Bernabéu fasst rund 80.000 Zuschauer. Foto: imago/Eibner Europa

Am 17. September tritt der VfB im Estadio Santiago Bernabéu in der Königsklasse an. Wie viele Auswärtskarten zur Verfügung stehen und an wen sie gehen.









Das Highlight nähert sich mit großen Schritten: Am 17. September tritt der VfB Stuttgart in der Champions League auswärts bei Real Madrid an. Und schon jetzt steht fest, dass das Interesse an Eintrittskarten die verfügbaren Tickets um ein Vielfaches übersteigen wird. Nun hat der Verein über den Ablauf des Verkaufs informiert. Die wichtigsten Fragen und Antworten.