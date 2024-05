Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison in der Champions League. Die Freude darüber ist nicht nur beim Verein groß. Auch die Fans jubeln über die vorzeitige Qualifikation.

Der VfB Stuttgart und seine Fans hatten am Mittwochabend Grund zu feiern: Durch den 1:0-Sieg von Borussia Dortmund über Paris Saint-Germain im Halbfinal-Hinspiel der Champions League steht nämlich fest, dass der VfB in der kommenden Saison in der Königsklasse an den Start gehen wird.

Denn: Nach dem BVB-Erfolg gegen den französischen Meister ist Deutschland der zweite Platz im Uefa-Jahresranking nicht mehr zu nehmen, welcher der Bundesliga einen zusätzlichen fünften Startplatz für die Königsklasse einbringt. Und ebenjenen Tabellenplatz fünf hat der VfB in der Liga schon sicher.

Dementsprechend groß war die Freude bei den Anhängern der Weiß-Roten mit dem Brustring. Auf X (ehemals Twitter) haben sich einige zum frühzeitigen Erreichen der Champions League geäußert. „Was ich mir gewünscht habe: Nicht erst am letzten Spieltag erfahren, in welcher Liga der #VfB in der nächsten Saison spielt. Was ich bekommen habe: Drei Spieltage vor Saisonende die sichere CL Quali“, schreibt ein glücklicher Fan.

Vor 14 Jahren spielte der VfB zuletzt in der Königsklasse. Da spielten noch Cristian Molinaro, Alexander Hleb oder Stefano Celozzi für die Schwaben.

Einen großen Anteil an der kommenden Teilnahme an der Champions League hat natürlich auch Stürmer Serhou Guirassy. Mit 25 Saisontore ist er Stuttgarts erfolgreichster Torschütze. Seine Reaktion auf X: „This club deserves it“.

Auch Grünen-Politiker und glühender VfB-Fan Cem Özdemir äußerte sich wie Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe zum Erreichen der Königsklasse. „Da sieht man was in einem guten Team mit den richtigen Ideen möglich ist… Wie auch bei #Meisterkursen mit Alonso.. Viel Erfolg nächste Saison in der Königsklasse..“, schrieb Gräfe auf X.

Und so ging es heute Morgen wahrscheinlich vielen VfB-Fans:

Dieser Anhänger träumt von einem Spiel gegen den FC Liverpool und der damitverbundenen Rückkehr von Wataru Endo.

Bleibt eigentlich nur noch zu sagen: „Packt Eure Koffer“

Doch bevor es soweit ist, stehen für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß noch drei Spieltage in der Bundesliga an. Am Samstagabend erwartet der VfB Stuttgart im Topspiel den FC Bayern München. Mit einem Sieg könnten die Schwaben bis auf zwei Punkte an den Rekordmeister ran rücken.